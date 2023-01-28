Оккупанты в Мариуполе планируют снести микрорайон Азовье под «элитную застройку»

Захватчики во временно оккупированном Мариуполе планируют снести микрорайон Азовье для своей элитной застройки.
Об этом советник мэра Петр Андрющенко проинформировал в Теlegram.
«Гражданские оккупанты начали демонтаж почти целого микрорайона Азовье для расчистки места под застройку. Целиком уцелевшие дома – под экскаватор за взятку», - написал советник мэра.
Он добавил, что весной российские застройщики, приближенные к федеральному правительству, приступят к процессу построения «элитных квартир» экономкласса.
Напомним, ранее Андрющенко показал, как оккупанты сносят дома в Мариуполе: «Город превращают в декорации к Апокалипсису».