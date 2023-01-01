Патриарх Варфоломей осудил российскую агерсию против Украины и назвал войну «дьявольской»

Вселенский Патриарх Варфоломей во время встречи с митрополитом Эпифанием в Стамбуле назвал войну в Украине «дьявольской» и осудил российскую агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви.

Как отмечается, митрополит Эпифаний поблагодарил Патриарха Варфоломея за помощь, которую передают в Украину нуждающимся.

«Мы осуждаем эту войну, российскую агрессию против Украины. Это дьявольская война, породившая неправда. Я об этом сказал в своем выступлении недавно на форуме в Абу Даби, и большинство присутствующих приветствовало это определение аплодисментами. Мы молимся о Украине и вашей победе. Передайте наше поздравление народу, православным верным, передайте, что мы восхищаемся их смелостью и молимся за них», – ответил Патриарх.

В память о визите Митрополит подарил Вселенскому Патриарху Печерскую икону Богородицы с преподобными Антонием и Феодосием.

«У нас была великая духовная радость уже дважды служить литургию в соборном храме Лавры. Постепенно Лавра становится украинским. Пусть эта икона напоминает вам о нашем визите», – подчеркнул Митрополит Эпифаний.

«Пусть Бог благословит, чтобы вся Лавра была на украинском», – ответил Патриарх Варфоломей, принимая икону.

Также Блаженнейший владыка подарил Всесвятости символическое изображение креста и ангела из янтаря, под ногами которого – кусок русской ракеты, найденный в Буче.

Напомним, как Папа Римский сравнил российскую войну против Украины со спецоперацией нацистов.