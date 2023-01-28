Оккупанты удерживают в заложниках более 20 тысяч гражданских украинцев

Российская федерация задержала на оккупированных территориях более 20 000 гражданских граждан Украины. Их местонахождение пока неизвестно.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

«Вопрос гражданских заложников, которых массово Российская Федерация задерживала и задерживает на временно оккупированных территориях Украины – у нас вообще нет информации, где они находятся, в каком состоянии. Я могу назвать цифру тех граждан Украины, которые официально ко мне обратились, чтобы я помог им установить местонахождение гражданских лиц, задержанных в России. Эта цифра больше 20 тысяч!», – рассказал Лубинец.

Ранее сообщалось, что Украина передала РФ список 500 пленных гражданских с требованием их освобождения, судьба еще тысяч людей неизвестна