Николаевская рапиристка Алина Полозюк завоевала золото на Кубке Украины

В субботу, 27 января, были разыграны личные награды Кубка Украины по фехтованию на рапирах, который собрал более 80 участников в спортивном комплексе Львовского государственного университета имени Ивана Боберского.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Победителями стали 20-летняя Алина Полозюк из Николаева (тренеры Лариса Павленко, Маргарита Сопинская) и львовянин Клод Юнес (тренер Сергей Гаравский).

33-летний львовянин выиграл все шесть боев в своей группе и получил при посеве олимпийки второй номер после столичного рапириста Андрея Погребняка, с которым с остальным и сошелся в финальной дуэли и победил (15:9).

Третье место разделили львовянин Даниил Гойда и Владислав Скалий из Николаева, уступившие в своих полуфиналах соответственно Погребняку (7:15) и Юнесу (9:15).

Полозюк выиграла пять из шести боев на групповой стадии и под пятым номером стартовала в туре прямого выбывания, где провела еще четыре победных поединка, в том числе полуфинальный против Екатерины Ченцовой (15:13) и решающий за золото, судьбу которого определил один укол против Анны Тараненко (15:14).

Третью строчку пьедестала с Ченцовой разделила Надежда Моргун, которая в своем полуфинале уступила Тараненко (4:15). Следовательно, все призовые места кроме первого в женских соревнованиях забрали представительницы Киева.