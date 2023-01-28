Глава МИД Финляндии намекнул на причастность россии к срыву вступления Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана на прошлой неделе, который угрожает сорвать вступление Швеции в НАТО.

Об этом пишет Bloomberg .

На минувшей неделе ультраправый активист с двойным датским и шведским гражданством Расмус Палудан сжег священную книгу ислама в центре Стокгольма. Это заставило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана исключить поддержку вступления Швеции в НАТО.

По словам Хаависто, потенциальные связи Палудана с россией "были расследованы, и были найдены определенные связи в его окружении".

В субботнем интервью YLE TV1 Хаависто сказал, что этот эпизод « поднимает вопрос о том, что есть какая-то третья сторона – например россия – или какая-то другая сторона, которая выступает против членства в НАТО и стремится к провокациям для достижения этой цели. Это непростительно».

Правительство Швеции публично не комментировало связь между Палуданом и россией, но премьер-министр Ульф Кристерссон на этой неделе отметило силы , которые могут хотеть не допустить членства страны в военном альянсе.

" Есть силы как внутри Швеции, так и за ее пределами, которые хотят помешать членству Швеции в НАТО", - сказал Кристерссон.

Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается « каждую пятницу» курить Коран перед посольством Турции, пока она не перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО.