В боях за Украину в небе погиб 24-летний офицер николаевской авиационной бригады

27 января 2023 во время выполнения боевого вылета был сбит врагом в Краматорском районе Донецкой области капитан, командир авиационного звена авиационной эскадрилии 24-летний Даниил Мурашко, служивший в военной части Николаева.

О гибели Даниила Мурашко, пишут издания города Нежин, из которого был родом военнослужащий.

Еще один защитник положил жизнь за независимость Украины – капитан, командир авиационного звена авиационной эскадрилии Мурашко Даниил Геннадиевич 10.08.1998 г.р. 27 января 2023 во время выполнения боевого вылета был сбит врагом в Краматорском районе Донецкой области. Даниил родился в г. Нежине, окончил ОШ №9. В 2013 году поступил в Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. С 2015 по 2020 годы – курсант Харьковского Национального Университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба», - пишет издание Nezhatin.com.ua.

С ноября 2020 года по май 2022 года Мурашко был летчиком авиационного звена авиационной эскадрильи одной из воинских частей в городе Николаеве. С мая 2022 по сентябрь 2022 - старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи воинской части города Николаева.

В момент гибели Мурашко был командиром авиационного звена авиационной эскадрильи николаевской воинской части.

Данило был военным летчиком 3 класса. Имеет знаки отличия: Полный Кавалер ордена Богдана Хмельницкого, имеет все три степени и Стальной крест. Всего имеет 4 награды.

Посмертно ему было присвоено звание майора. У Героя осталась жена.