«Не может быть каких-либо табу в поставке оружия для защиты от российского террора», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех тех, кто настаивает на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.

Об этом он сказал во время обращения к нации.

«Я благодарю всех в мире – политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Потому что это нужно для защиты жизни», – сказал Зеленский.

Отдельно он поблагодарил 21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады за устойчивость и отражение российских штурмов и воинов 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад за меткость. Также слова благодарности от Президента услышала 92-я отдельная механизированная бригада.