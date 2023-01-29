Стивен Кинг призвал путина уйти в отставку

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг 28 января в Twitter призвал президента рф владимира путина уйти в отставку.

Об этом пишет «Гордон».

«Ради Бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку», – написал Кинг. «Они не хотят останавливать эту войну. Но мы заставим их сделать это», – отреагировали на пост писателя в Министерстве обороны Украины.

Отметим, что Стивен Кинг после полномасштабного вторжения рф в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения рф на Украину.