В ISW считают, что войска рф заменяют истощенных «вагнеровцев», чтобы усилить наступление на Бахмут

Военнослужащие армии рф, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК «Вагнер», чтобы усилить наступление на Бахмут, убеждены аналитики Института изучения войны.

Об этом идет речь в отчете ISW.

«Силы ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута не достигли значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии сейчас участвуют в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления. Кадры боевых действий, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские воздушно-десантные войска действуют вокруг Бахмута, поскольку на них видно российскую БМД-4М – нишевую механизированную технику, которая используется исключительно десантниками», - говорится в публикации.

В ISW отметили, что Министерство обороны рф все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года, что указывает на то, что российские войска усиливают или заменяют «вагнеровцев».

После переброски дополнительных сил россияне, вероятно, не исчерпали свой наступательный потенциал в районе Бахмута, считают американские аналитики.

Ранее в ISW заявляли, что рф потратила значительные ресурсы на захват Соледара и преувеличивает значимость победы.