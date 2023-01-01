ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Харькове спасают людей на месте ракетного удара рф по жилому дому

Уже 341-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 29 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 января.

Информация постоянно обновляется:

0:36 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что по предварительным данным, в результате удара по жилому дому один человек погиб, трое пострадали.

0:16 В Харькове в жилом доме в результате попадания российской ракеты разрушен 4 этаж одного из подъездов.

По состоянию на данный момент известно, что в результате удара пострадали три человека. Спасательные работы продолжаются.

0:12 Во время обстрела Херсона оккупанты попали в корабль в порту.