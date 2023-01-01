Джонсон рассказал, как пути угрожал ракетным ударом по Великобритании перед вторжением в Украину

Накануне вторжения рф в Украину владимир путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Об этом Джонсон рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

– В какой-то момент он (путин – ред.) будто пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе.

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Ппутина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

– Я думаю, что, судя по его (путину, – ред.) очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам, – рассказал экс-премьер Великобритании.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до путина, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать «больше, а не меньше НАТО» у границ россии.