Теракт в Еленовке станет одним из пунктов обвинения рф на международном трибунале, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовое убийство украинских военнослужащих в колонии в Еленовке Донецкой области станет одним из обвинений, выдвинутых против рф на международном трибунале.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть это преступление. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности», - отметил Зеленский.

Коварное массовое убийство в Оленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора. Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого. 2/2 – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) January 29, 2023

Кроме того, руководитель ОП и омбудсмен отметили, что спустя шесть месяцев с момента теракта в оккупированной Еленовке Донецкой области Международный комитет красного креста так и не направил туда свою делегацию.

«Жаль, что международные организации не выполняют возложенные на них функции. В частности, Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию в Еленовку. Они не знают обстоятельств преступления, а также состояние наших людей, которые до сих пор там», - написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Подобное заявление сделал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества, нет никаких успехов в расследовании.

«Досадно, что не отреагировал должным образом Международный комитет Красного креста. Непонятной остается позиция ООН. Ведь сначала Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту», – заявил Лубинец.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК "Вагнер" и ее владелец пригожин.

Напомним, как Лубинец рассказал, что представители Красного Креста не прибыли в украинскую делегацию на границу с временно оккупированной территорией. Делегация Украины собиралась провести визит в концлагерь в Еленовке, где находятся украинские военнопленные.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Еленовке оккупанты продолжают удерживать 150 украинцев, и среди них не только военные.

В январе 2023 года ООН распустила миссию по расследованию убийства украинских пленных в Еленовке.