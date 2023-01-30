Затягивание Западом передачи вооружения Украине ограничивает способность ВСУ продолжать контрнаступления, – ISW

Задержки с предоставлением Украине западных дальнобойных систем, передовых систем ПВО и танков ограничили способность Украины использовать возможности для более масштабных контрследующих операций.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете указывают, что нерешительность западных стран по поводу поставки оружия в военное время привела к невыполнению предполагаемого требования Украины перевести его из советских систем на западные, как только Запад взял на себя обязательство помочь Украине защититься от вторжения рф.

Так, нежелание снабжать более совершенные западные системы вооружения, особенно танки, ударные системы дальнего действия и ПВО, ограничило способность Украины инициировать и продолжать масштабные контрнаступательные операции.

«Оружие и запасы всегда играют центральную роль в планировании и проведении надежных кампаний. Украина не имела серьезной оборонной промышленности перед вступлением в войну, и поэтому почти полностью зависела от своих западных партнеров в обеспечении техникой, необходимой ей для остановки первоначального российского наступления, а затем, в еще большей степени, для инициирования и поддержки контрнаступлений. Таким образом, модели западной помощи оказали большое влияние на способность Украины разрабатывать и осуществлять разумные планы кампании», – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что если бы Запад начал работу по полному переводу Украины на западные системы, когда необходимость в этом стала очевидна летом 2022 года, то можно было бы создать условия, позволяющие Украине продлить контрнаступательные операции после освобождения Херсона и тем самым лишить россиян возможности перегруппировать свои силы и попытаться вернуть себе инициативу.