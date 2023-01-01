«Успешно утилизируют российские «аналоговнеты» и превращают их в металлолом»: Николаевские морпехи показали своих бойцов с Javelin

Расчет FGM-148 Javelin противотанкового подразделения николаевских морских пехотинцев умело сжигает российскую бронетехнику на Востоке.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
«За плечами этих морпехов оборона Николаева и освобождение правобережья Херсона от террористов-захватчиков. Побратимы на украинской Донетчине успешно утилизируют российские «аналоговнеты» и превращают их в металлолом», - сказано в сообщении.
Напомним, как николаевские морпехи рассказали лайфхаки при использовании Javelin.