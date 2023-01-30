Обстрелы и неосторожность с огнем: В Николаевской области за сутки ликвидировали три пожара

В Николаевской области 29 января и в ночь на 30 спасатели ликвидировали три пожара, два из которых возникли из-за попадания боеприпасов и обломков от них.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, ночью 30 января, враг снова обстрелял Очаков. В результате загорелись жилой дом и складское помещение.

Силами пожарных 22-й государственной пожарно-спасательной части пожара удалось оперативно потушить. В первом случае площадь горения составила 20 квадратных метров, во втором – 300 квадратов.

Также днем 29 января из-за неосторожного обращения с огнем в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома по Богоявленскому проспекту в Николаеве загорелся мусор. Спасателей об этом известили в 19:36. Силами очередного караула 5-й ГПСЧ пожар ликвидирован в 19:48 на площади два квадратных метра.

В общей сложности от ГСЧС привлекались три единицы спецтехники и десять пожарных.