Министр обороны Италии считает, что не следует считать всех россиян врагами, чтобы сберечь «каналы для переговоров»

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за сохранение каналов диалога «для русского народа», подчеркивая, что всех россиян не следует считать врагами.

Об этом он сказал изданию Corriere della Sera.

«Я также считаю, что неправильно относиться ко всем русским людям как к врагам. Я никогда не разделял закрытости по отношению к художникам, спортсменам, гражданскому населению. Мы должны оставить каналы диалога открытыми», - сказал Крозетто.

Он уточнил, что подразумевает каналы «для русского народа, а не для политических элит, стремящихся к конфронтации».

«На прошлой неделе некоторые европейские послы встретились в москве и спросили, почему мы отказываем в визах российским гражданам. Было бы лучше, если бы люди приезжали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем несколько изменить, чтобы показать русскому народу, что такое Запад. Свобода, демократия, мир», – добавил министр.

Министр особо подчеркнул, что именно россия хочет эскалации в этой войне, и поддержал поставки танков Украине.