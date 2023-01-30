В Харькове задержали еще одного вражеского агента, который корректировал ракетные обстрелы города

В Харькове задержан еще один приспешник рашистов, собиравший информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Полученные сведения злоумышленник переправлял российским кафиров в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер «Телеграм».
Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.
Сотрудники СБУ задержали российского агента у городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель рф привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.
Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации.
Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами общения с агрессором.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.