В Харькове задержали еще одного вражеского агента, который корректировал ракетные обстрелы города

В Харькове задержан еще один приспешник рашистов, собиравший информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Полученные сведения злоумышленник переправлял российским кафиров в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер «Телеграм».

Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.

Сотрудники СБУ задержали российского агента у городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель рф привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.

Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации.

Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами общения с агрессором.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.