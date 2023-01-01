Кремль ищет новые способы мобилизовать большое количество мужчин, – британская разведка

Российские власти, вероятно, держат открытым вариант еще одного призыва в рамках «частичной мобилизации».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В частности, 22 января российские СМИ сообщили, что российские пограничники не позволили выехать из страны киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами. Мужчинам заявили, что их имена находятся в списках для мобилизации.

На следующий день на брифинге в кремле спикер президента рф дмитрий песков подтвердил, что указ о «частичной мобилизации» продолжает оставаться в силе. По его утверждениям, указ остается необходимым для обеспечения работы вооруженных сил рф.

Однако возникает сомнение, почему эта мера не была официально отменена.

«Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить большую потребность в личном составе, необходимом для обеспечения какого-либо будущего большого наступления в Украине, минимизируя при этом внутренние инакомыслия», – отмечают в британской разведке.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 30 January 2023 Расположились от UK government's response: https://t.co/vyFi04elmi 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YuoAMeW7LQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 30, 2023

Напомним, как сообщалось, что в рф могут мобилизовать депортированных украинцев.