рф продолжает ограничивать движение судов по «зерновому коридору» – Украина ждет реакции Турции и ООН

За неделю в рамках «Зерновой инициативы» 18 судов экспортировали 664 тысяч тонн продовольствия из портов Большой Одессы, что на треть меньше объемов экспорта за позапрошлую неделю. Рф продолжает блокировать движение судов.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В МИУ отметили, что сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы «Зерновой инициативы», когда объем экспорта был незначительным. В то же время количество судов, проходящих инспекцию в Босфоре и получающих разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3 судов в сутки.

«В Босфоре российская сторона в СКЦ продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно наращивать очередь с судов. По состоянию на сегодняшний день 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 – на запад в порты под загрузку, а 25 – уже с агропродукцией). За прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84. Тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более чем 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна. Эти факторы тормозят реализацию «Зерновой инициативы»: наблюдаем снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, а значит, мир недополучает агропродукцию в нужном объеме. Подавляющее большинство стран получают ее с огромными задержками во времени из-за простой судов в Босфоре. Ожидаем реакцию партнеров по «Зерновому соглашению» – Турции и ООН», – говорится в сообщении.

В портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают около 1 миллиона тонн украинской агропродукции. По «зерновому коридору» двигаются только 3 судна под погрузку.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 687 судов, экспортировавших 18,9 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. При стабильном функционировании «зернового коридора» этот показатель должен составить более 28 миллионов тонн.