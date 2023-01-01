Буданов заявил, что Украина разгромит «великую и непобедимую» армию россии, как «Давид победил Голиафа»

Украина помогла развеять миф о якобы непобедимой российской армии. Наше государство победит врага, как библейский царь Давид одолел великана Голиафа.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, опубликованном 30 января.

Буданов призвал освободиться от мысли о войне как о чем-то статичном, «замороженном» и постоянном.

«Это ошибка. Наш враг, как мы видим, меняется и приспосабливается к ситуации. Принимает и внедряет новые решения; тактические и оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели», – отметил разведчик.

Несмотря на эволюцию противника, глава ГУР МО не считает оккупантов «второй армией мира». Он отмечает, что именно украинцы помогли миру развенчать легенду о «непобедимой российской армии».

«Во времена королевы Елизаветы англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим «великую и непобедимую» армию россии. Так же, как Давид победил Голиафа», – заявил Буданов.



Напомним, ранее Буданов заявлял, что режим путина стал посмешищем, а военная мощь рф – это только сказка.