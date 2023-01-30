Еще двоих жителей Донбасса за слив врагам позиций ВСУ отправили в тюрьму

К 8 и 10 годам за решеткой приговорены два жителя Донецкой области, которые «сливали» данные о местах дислокации ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленники собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.

В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

Кроме того, они передавали врагу месторасположение и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона.

Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мер в Донецкой области.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет тюрьмы соответственно.

Среди осужденных – местный житель, осуществлявший фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ.

Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами России.

Еще один преступник – направлял «отчеты» о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот «народной милиции днр».

Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем.

На основании собранных улик суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации); ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).