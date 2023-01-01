На Херсонщине нашли очередную жертву оккупантов - захватчики расстреляли женщину за критику россиян

На деоккупированной территории Херсонской области продолжаются полицейские меры по документированию военных преступлений армии рф в отношении гражданского населения во время оккупации. Следователи обнаружили еще одну жертву оккупантов.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В настоящее время одна из специализированных следственно-оперативных групп отрабатывает населенные пункты бывшего Белозерского района. Полицейские установили, что в селе Широкая Балка 29 марта в прошлом году погибла местная жительница.

«По словам односельчан, она открыто высказалась на улице военнослужащим рф против оккупации Украины россией. За это один из оккупантоа расстрелял женщину из автомата. Местные жители похоронили погибшую патриотку в балке на территории села, ведь агрессоры запретили жителям села посещать кладбище», – рассказали в полиции.

Полицейские при процессуальном руководстве представителей областной прокуратуры провели эксгумацию тела. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на деоккупированной территории Николаевщины нашли тела трех жителей села, над которыми издевались и расстреляли россияне.