Друга кадырова отдали под суд за издевательства над подростком на Киевщине

В суд направили обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении командира мобильного отряда особого назначения управления федеральной службы войск национальной гвардии рф по Чеченской Республике по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Расследованием установлено, что обвиняемый во время временной оккупации пгт Бабинцы Бучанского района Киевской области вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

Угрожая потерпевшему оружием, он требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны. Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где, по его приказу, военнослужащие России схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об ВСУ.

Как уже сообщалось, речь идет Бисаеве Анзоре Саладьевиче. Этот оккупант входил в ближайшее окружение кадырова.

Согласно тексту подозрения, Бисаев взял в плен 15-летнего сына старосты Бабинцев. Когда кадыровцу не удалось узнать данные об ВСУ или терробороне, он отпустил несовершеннолетнего пленника.

Напомним, как СБУ установила главаря "кадыровцев" по прозвищу "Лобзик", который в Луганской области похитил и пытал женщину.