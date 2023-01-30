Российские подрядчики отказываются строить фортификации на Луганщине

Компании-подрядчики из россии отказываются отправлять работников на временно оккупированную Луганщину для строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По информации ЦНС, российская компания «Стройком» отказалась отправлять работников на временно оккупированную Луганщину из-за неспособности российской армии обеспечить безопасность сотрудников.

В «тылу» местные также не принимают работников из россии.

Ранее сообщалось, что россия понимает, что проигрывает, поэтому активно строит оборонительные сооружения