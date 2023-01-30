В Тернопольской области задержали агента, который за ₴5 тысяч корректировал ракетные обстрелы по энергообъектам

В Тернопольской области разоблачили агента ФСБ, который собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов.

Об этом сообщили в СБУ.

Прежде всего, агента интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.

Полученные сведения планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона.

По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети.

Для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты. В качестве коммуникации с ФСБ использовал специально созданный Телеграм-канал.

Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

В ОГП добавили, что он сфотографировал два объекта энергетики в Тернополе и переслал эти фото сотруднику спецслужбы рф. Правоохранители задержали его, когда мужчина забирал из тайника в оговоренном месте 5000 грн вознаграждения за свои «услуги».

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.