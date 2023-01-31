Иран и рф после отключения от SWIFT расширили банковское сотрудничество

Иран и россия объединили свои банковские системы после того, как Запад массово отключил эти страны от системы SWIFT. Теперь для передачи межбанковских сообщений они пользуются своей системой.

Об этом пишет Бабель.

Целью объединения системы межбанковских коммуникаций и переводов является повышение торговых и финансовых операций между странами.

– Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками, которые могут использоваться для осуществления аккредитивов, переводов или гарантий, – заявил заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

По его словам, к этой системе подключат около 700 российских банков и 106 иностранных банков из 13 стран мира.