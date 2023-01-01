ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В США загружают на корабль БМП Bradley для Украины

Уже 342-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 30 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 31 января.

Информация постоянно обновляется:

00:17 Президент Владимир Зеленский заявил, что россия стремится к реваншу на поле боя.

Об этом он сказал на брифинге в Одессе после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

- С первого дня получения информации от нашей разведки, а затем – от государств-партнеров, которую я – как президент – имел и получал, начал коммуницировать по закрытой связи с лидерами других стран. Все эти вопросы связаны с рисками реванша россии, – сказал Зеленский.

00:15 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что танки Challenger 2 прибудут на линию фронта в Украине «ближе к лету», передает Бабель.

Он отметил, что из соображений безопасности не расскажет о графике обучения украинских военных, но они начнут с инструктажа по эксплуатации, а затем перейдут к «боевым действиям».

00:12 В США в Южной Каролине идет загрузка боевых машин пехоты M2A2 Bradley на грузовое судно.

По предположениям американских пабликов первая партия в количестве 60 единиц уже отправляется в Украину, передает Зеркало недели .

Всего согласно сообщениям Пентагона, Украина получит в распоряжение ВСУ 109 единиц таких БМП.