Николаевские морпехи показали уничтожение «Рапирой» вражеского танка

В Донецкой области николаевские морпехи точными выстрелами из «Рапиры» уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«В искусных руках морпехов МТ-12 «Рапира» становится настоящей снайперской винтовкой, эффективно уничтожающей вражескую бронетехнику. Так, на днях в Донецкой области точным выстрелом противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили российский танк, который рашисты, накивая лаптями, оставили на поле боя. Слава морской пехоте Украины!» – сказано в сообщении.

Напомним, как николаевские морпехи показали своих бойцов из Javelin.