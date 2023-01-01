Россия усиливает войска и готовит наступление на Донбассе, – ISW

Вероятно, россия задействовала еще не все резервы и усиливает войско на Донбассе, готовясь к наступлению.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий.

Аналитики напомнили, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что нет никаких признаков того, что россия готовится к мирным переговорам и что все указывает на противоположное.

Столтенберг отметил, что рф может мобилизовать до 200 000 военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Секретарь НАТО подчеркнул, что президент рф владимир путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в этой связи заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

Заявления Столтенберга и Тимочка подтверждают предварительный прогноз Института мировой политики о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что российские военные блоггеры продолжили указывать на то, что создаются условия для наступления рф, и страна-агрессор задействовала еще не все резервы для него.

Аналитики института указывают и на то, что рф и Иран продолжают прилагать усилия для углубления экономических завязей.