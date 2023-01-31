Президент Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украине истребители F-16.

Об этом сообщает ряд журналистов.

Американский лидер ответил на вопрос, будут ли США поставлять Киеву боевые самолеты четвертого поколения.

По информации, обнародованной журналистами, Байден ограничился лишь кратким «нет», не назвав причин.

Журналист украинской службы «Голоса Америки» Остап Ярыш сообщил, что вопрос был задан, когда Джо Байден выходил из вертолета и на короткое время подошел к прессе, а свой ответ он не уточнял.

«Раньше в Белом доме говорили, что не исключают никаких поставок вооружений для Украины, включая истребителей F-16. Попробуем получить более подробные разъяснения», - написал он.