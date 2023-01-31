На Николаевщине из-за оккупантов разрушены и повреждены почти 16 тысяч гражданских объектов - больше всего пострадало жилье граждан

По состоянию на 31 января с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 15841 гражданских объектов.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Среди поврежденных или разрушенных объектов:
- объекты жилищного фонда – 10499;
- медицинские учреждения – 98;
- учебные заведения – 410;
- заведения культуры – 190;
- объекты промышленных предприятий – 191;
- объекты жизнеобеспечения: газо – 1126, электро – 949, водо – 32, теплоснабжение – 96;
- прочие невоенные объекты – 2250.
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 5382 потребителя.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 22 населенных пунктах (из них в пяти – частично) Баштанского и Николаевского районов.