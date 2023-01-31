Парламент Канады призвал правительство признать «Вагнер» террористической организацией

Нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительства предложения по официальному признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Соответствующее заявление в сессионный зал внесла депутат от Новой демократической партии Гизер Макферсон сообщает «Укринформ».

- Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой россией группой «Вагнер» прав человека и нападениях на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу "Вагнера" террористической организацией, - говорится в тексте постановления.

Заметим, что в Канаде решение о внесении определенных организаций в перечень террористических относится к полномочиям правительства, поэтому это постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению.

Напомним, как в Сенат США внесли законопроект о признании ЧВК «Вагнера» террористической организацией.