Оккупанты под Угледаром продвинулись на несколько сотен метров, – британская разведка

В последние три дня рф, вероятно, перешла от разведывательных атак возле городов Павловка и Угледар Донецкой области в более согласованный штурм.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Населенные пункты расположены в 50 километрах юго-западнее города Донецка, и раньше рф использовала для их штурма 155-ю бригаду морской пехоты рф, которая неудачно атаковала на этом направлении в ноябре 2022 года.

«Подразделения 155-й снова участвуют в составе сил по крайней мере бригады, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, обозначавшую линию фронта в течение нескольких месяцев», - заявляют в британской разведке.

Таким образом, российское командование хочет продвинуться на новом отрезке фронта в Донецкой области и отвлечь украинские силы от Бахмутского сектора, который вызывает серьезные споры.

«Существует реалистичная вероятность того, что россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Но маловероятно, что у россии достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь оперативного значительного прорыва», - считают аналитики.