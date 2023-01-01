В Донецкой области задержали депутата от «опзж», который работал на российскую разведку

В Донецкой области контрразведка СБУ разоблачила агента главного управления генерального штаба вс рф (больше известного как ГРУ). Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ».

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины

С октября прошлого года вражеский агент собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.

Также он передавал координаты местным объектам критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки из-за «общения» в чате одного из прокремлевских телеграм-каналов.

Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как на деоккупированной Херсонщине задержали депутата от «опзж», который терроризировал предпринимателей в составе оккупационной милиции.