В Донецкой области задержали депутата от «опзж», который работал на российскую разведку

В Донецкой области контрразведка СБУ разоблачила агента главного управления генерального штаба вс рф (больше известного как ГРУ). Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ».
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины
С октября прошлого года вражеский агент собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.
Также он передавал координаты местным объектам критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.
После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.
По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки из-за «общения» в чате одного из прокремлевских телеграм-каналов.
Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, как на деоккупированной Херсонщине задержали депутата от «опзж», который терроризировал предпринимателей в составе оккупационной милиции.