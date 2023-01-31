В беларуси стартовали новые военные учения совместно с рф

В беларуси начали проводить новые военные учения совместно с рф.

Об этом говорится в сообщении военного ведомства союзника государства-агрессора.

«В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопрос совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет на тему: «Принятие решения по применению региональной группировки войск (сил) в пользу обеспечения военной безопасности Союзного государства», - говорится в сообщении.

Там утверждают, что новые тренировки направлены на повышение совместимости органов военного управления двух государств и являются очередным этапом подготовки к учениям «Щит Союза – 2023», которые в сентябре пройдут в россии.

Напомним, как в ГПСУ рассказы, что учения россиян в беларуси будут постоянно продолжать, чтобы отвлекать ВСУ.