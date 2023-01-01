СБУ идентифицировала оккупанта, который на Харьковщине жестоко убил фермера

СБУ идентифицировала еще одного рашиста, убившего гражданского в Купянском районе. Военным преступником оказался 35-летний гражданин россии, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка вс рф, житель Курской области Виталий Пиддубный.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Харьковской области.

Установлено, что, находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, Поддубный принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея на Харьковщине. На оккупированных украинских территориях этот преступник совместно с другими рашистами занимался поиском лиц, свободно выражающих проукраинскую позицию.

«Да, приехав вечером 31 июля вместе с двумя другими военнослужащими вс рф в с. Безмятежное Купянского района, злоумышленник нашел руководителя местного фермерского хозяйства, которого односельчане ласково называли «Вуйком» за его патриотические настроения. Во время разговора с украинцем рашист коварно убил безоружного мужчину выстрелом в голову из автомата. Затем убийца пытался скрыть следы своего преступления. Он отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело пострадавшего в машину, на которой он приехал, облил бензином и поджег. Отрубленные части тела рашистский изверг скрыл в другом месте, которое пока неизвестно», – рассказали в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили военному преступнику о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

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