Буданов заявил, что оккупанты сосредоточат свои усилия на оккупации Донецкой и Луганской областей

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что в этом году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в его интервью Washington Post, сообщает ГУР Украины.

Возобновление наступления из Беларуси он называет маловероятным, такой шаг может свидетельствовать лишь о намерении отвлечь и разделить силы обороны, заявил Кирилл Буданов.

Он также добавил, что «мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой». На вопрос, считает ли он, что мероприятие украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать президента рф пути применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил:

– Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится. Это тактика устрашения. россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению россии, а к распаду россии. И они это очень хорошо знают, – заявил руководитель военной разведки Украины.

Напомним, по словам Буданова, Украина помогла развеять миф о якобы непобедимой российской армии.