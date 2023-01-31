Хвалила путина, рисовала Z на лбу и хотела сдать ВСУ: По соглашению с прокурором жительнице Николаевщины дали условный срок за пропаганду оккупантов

Суд по соглашению с прокуратурой назначил три года испытательного срока уроженке Николаева Анне П. за пропаганду оккупантов.

Об этом идет речь в приговоре Добровеличковского районного суда Кировоградской области.

Как сообщалось, 20-летняя девушка проживала в Березнеговатском районе, который уже долгое время находится под постоянными обстрелами российских оккупантов и публиковала в Instagram видео о поддержке захватчиков.

С ним связалось лицо, которое представилось представителем силовых органов рф, и просило за деньги предоставить информацию о размещении ВСУ. Девушка сказала, что не может дать точные координаты военнослужащих, но назвала определенное место и примерное количество военнослужащих там.

Также на одном из видео она повторяла много раз «слава россии», на другом восхваляла президента рф владимира путина, который якобы «поднял страну с колен». Еще Анна П. нарисовала помадой себе на лбу букву «Z», используемую войсками государства-агрессора для идентификации собственных сил, и опубликовала это фото в соцсетях.

Действия девушки квалифицировали по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников»).

В августе фигурантка заключила с прокурором соглашение о признании виновности в совершении преступления. Стороны согласовали наказание – три года лишения свободы без конфискации имущества и с одновременным освобождением от тюрьмы с назначением испытательного срока.

Суд согласовал это соглашение и назначил оговоренное наказание. Также Анна П. должна заплатить государству 500 гривен за привлечение специалиста.

Напомним, как в Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на разведку рф двумя годами условно.