СБУ задержала еще двух вражеских агентов, пытавшихся расширить свою сетку новыми предателями – один из них устроился в ВСУ

Контрразведка СБУ в ходе многоэтапной спецоперации разоблачила еще двух агентов ФСБ в разных регионах Украины, пытавшихся расширить свою сеть. Один из них устроился в ВСУ, чтобы добывать необходимую информацию.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Одним из агентов оказался житель Харьковщины, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.
Вскоре агент выехал в Сумскую область как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
После военкомата его направили в учебный центр в Житомирской области. Находясь на территории учреждения, он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто «изучал» систему охраны военного объекта.
Впоследствии мобилизованный был передислоцирован в составе подразделений украинских войск на территорию Донецкой области. Там он продолжил собирать разведывательную информацию в пользу российских оккупантов.
На Востоке его интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска.
К преступной деятельности он привлек своего земляка, который после 24 февраля прошлого года вместе с ним переехал в Сумы как внутренне перемещенное лицо, а впоследствии - в Одесскую область.
Согласившись на предложение российского агента, его приспешник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений Сил обороны в причерноморском регионе.
В первую очередь, он пытался выявить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за украинскими объектами.
Оба злоумышленника передавали собранные сведения агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с подробным описанием близлежащей местности.
Кроме этого, они постоянно подыскивали «единомышленников» для их дальнейшего привлечения к негласному сотрудничеству с ФСБ. В «зоне особого внимания» находились бывшие военные и женщины, проживавшие в прифронтовых районах на Юге и Востоке Украины.
Контрразведчики Службы безопасности задержали обоих предателей на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений.
Во время обысков по местам нахождения задержанных правоохранители обнаружили смартфоны с поличным с представителем российской спецслужбы.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, как подполковника СБУ разоблачили на сотрудничестве с оккупантами.