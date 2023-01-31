СБУ задержала еще двух вражеских агентов, пытавшихся расширить свою сетку новыми предателями – один из них устроился в ВСУ

Контрразведка СБУ в ходе многоэтапной спецоперации разоблачила еще двух агентов ФСБ в разных регионах Украины, пытавшихся расширить свою сеть. Один из них устроился в ВСУ, чтобы добывать необходимую информацию.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Одним из агентов оказался житель Харьковщины, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

Вскоре агент выехал в Сумскую область как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

После военкомата его направили в учебный центр в Житомирской области. Находясь на территории учреждения, он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто «изучал» систему охраны военного объекта.

Впоследствии мобилизованный был передислоцирован в составе подразделений украинских войск на территорию Донецкой области. Там он продолжил собирать разведывательную информацию в пользу российских оккупантов.

На Востоке его интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска.

К преступной деятельности он привлек своего земляка, который после 24 февраля прошлого года вместе с ним переехал в Сумы как внутренне перемещенное лицо, а впоследствии - в Одесскую область.

Согласившись на предложение российского агента, его приспешник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений Сил обороны в причерноморском регионе.

В первую очередь, он пытался выявить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за украинскими объектами.

Оба злоумышленника передавали собранные сведения агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с подробным описанием близлежащей местности.

Кроме этого, они постоянно подыскивали «единомышленников» для их дальнейшего привлечения к негласному сотрудничеству с ФСБ. В «зоне особого внимания» находились бывшие военные и женщины, проживавшие в прифронтовых районах на Юге и Востоке Украины.

Контрразведчики Службы безопасности задержали обоих предателей на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений.

Во время обысков по местам нахождения задержанных правоохранители обнаружили смартфоны с поличным с представителем российской спецслужбы.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как подполковника СБУ разоблачили на сотрудничестве с оккупантами.