В рф поджигателя военкомата впервые осудили по статье «теракт» – россиянину дали 12 лет тюрьмы

Военный суд в Екатеринбурге, рф, приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина, который поджег военкомат в Нижневартовске. Владислав Борисенко стал первым, кого осудили за поджог военкомата по статье «террористический акт».

Об этом сообщает The Insider.

Военкомат в Нижневартовске подожгли в мае 2022 года. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, никто не пострадал. В поджоге обвинили Борисенко, а также Василия Гаврилишена, чье дело выделили в отдельное производство. На допросе они рассказали, что получили задание поджечь военкомат через Telegram: некий Ростислав Мухин якобы пообещал им от одного до трех миллионов рублей.

Изначально Борисенко и Гаврилишену предъявили обвинение в хулиганстве и повреждении имущества, однако в декабре стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение на часть 2 статьи 205 УК рф (Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой).

Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет заплатить штраф — шесть тысяч рублей. Судья уточнил, что в отношении Борисенко было также возбуждено дело о краже, так что окончательное наказание назначено «путем полного сложения наказаний».

Также отмечается, что этот же суд сейчас рассматривает аналогичное дело в отношении музыкантов из челябинской рок-группы Room 32. По версии следствия, они пытались поджечь военно-учетный стол в администрации Бакальского городского поселения. Первоначально Алексею Нуриеву и Роману Насрыеву также предъявили обвинение по статье 167 УК рф (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), но затем переквалифицировали обвинение. Теперь в деле музыкантов две статьи: часть 2 статьи 205 УК рф (Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ) и статья 205.3 УК рф (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

В ноябре суд в Удмуртии приговорил бывшего учителя Илью Фарбера к трем годам лишения свободы за поджог военкомата. Его признали виновным в умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений.

Напомним, что в российских городах прошла «волна» поджогов местных военкоматов. Таким способом мужчины протестуют против объявленной путиным «частичной мобилизации».