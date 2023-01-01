На Николаевщине формируют стрелковый батальон ВСУ – желающих служить ждут в ТЦК

Николаев и область формирует стрелковый батальон ВСУ. Желающих служить ждут для оформления в ТЦК и СП.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
«Николаевский областной ТЦК и СП приглашает военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете, внутренне перемещенных лиц или временно состоящих на территории Николаевской области присоединиться к рядам стрелкового батальона ВСУ», – сказано в сообщении.
Присоединиться можно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Николаевской области по месту жительства:
- Николаевский ОТЦК и СП
- Корабельный РТЦК и СП
- Центральный РТЦК и СП
- Ингульский РТЦК и СП
- Заводской РТЦК и СП
- Баштанский РТЦК и СП:
- 1 отдел Баштанского РТЦК и СП (Новый Буг)
- 2 отдел Баштанского РТЦК и СП (Снигиревка)
- 3 отдел Баштанского РТЦК и СП (Березнеговатое)
- 4 отдел Баштанского РТЦК и СП (Казанка)
- Вознесенский РТЦК и СП:
- 1 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Южноукраинск)
- 2 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Веселиново)
- 3 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Доманевка)
- 4 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Еланец)
- 5 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Братское)
- Николаевский РТЦК и СП:
- 1 отдел Николаевского РТЦК и СП (Березанка)
- 2 отдел Николаевского РТЦК и СП (Новая Одесса)
- 3 отдел Николаевского РТЦК и СП (Очаков)
- 4 отдел Николаевского РТЦК и СП (Николаев)
- Первомайский РТЦК и СП:
- 1 отдел Первомайского РТЦК и СП (Арбузинка)
- 2 отдел Первомайского РТЦК и СП (Врадиевка)
- 3 отдел Первомайского РТЦК и СП (Кривое Озеро).