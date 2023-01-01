На Николаевщине формируют стрелковый батальон ВСУ – желающих служить ждут в ТЦК

Николаев и область формирует стрелковый батальон ВСУ. Желающих служить ждут для оформления в ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

«Николаевский областной ТЦК и СП приглашает военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете, внутренне перемещенных лиц или временно состоящих на территории Николаевской области присоединиться к рядам стрелкового батальона ВСУ», – сказано в сообщении.

Присоединиться можно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Николаевской области по месту жительства: