На Николаевщине формируют стрелковый батальон ВСУ – желающих служить ждут в ТЦК

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31.01.2023 17:47

Николаев и область формирует стрелковый батальон ВСУ. Желающих служить ждут для оформления в ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

«Николаевский областной ТЦК и СП приглашает военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете, внутренне перемещенных лиц или временно состоящих на территории Николаевской области присоединиться к рядам стрелкового батальона ВСУ», – сказано в сообщении.

Присоединиться можно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Николаевской области по месту жительства:

- Николаевский ОТЦК и СП

- Корабельный РТЦК и СП

- Центральный РТЦК и СП

- Ингульский РТЦК и СП

- Заводской РТЦК и СП

- Баштанский РТЦК и СП:

  • 1 отдел Баштанского РТЦК и СП (Новый Буг)
  • 2 отдел Баштанского РТЦК и СП (Снигиревка)
  • 3 отдел Баштанского РТЦК и СП (Березнеговатое)
  • 4 отдел Баштанского РТЦК и СП (Казанка)

- Вознесенский РТЦК и СП:

  • 1 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Южноукраинск)
  • 2 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Веселиново)
  • 3 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Доманевка)
  • 4 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Еланец)
  • 5 отдел Вознесенского РТЦК и СП (Братское)

- Николаевский РТЦК и СП:

  • 1 отдел Николаевского РТЦК и СП (Березанка)
  • 2 отдел Николаевского РТЦК и СП (Новая Одесса)
  • 3 отдел Николаевского РТЦК и СП (Очаков)
  • 4 отдел Николаевского РТЦК и СП (Николаев)

- Первомайский РТЦК и СП:

  • 1 отдел Первомайского РТЦК и СП (Арбузинка)
  • 2 отдел Первомайского РТЦК и СП (Врадиевка)
  • 3 отдел Первомайского РТЦК и СП (Кривое Озеро).
Фотофакт