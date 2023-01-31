США расширили список санкций, связанных с иранскими дронами

США добавили семь иранских структур в свой список санкций, связанный с производством дронов, которые Россия использует при атаках в Украине.

Это следует из распространенного во вторник сообщения американского министерства торговли, пишет Радио Свобода.

Среди иранских организаций, попавших в американский «черный» список, указанная структура, связанная с разработкой и производством авиационных двигателей, военно-космические силы «Корпуса стражей исламской революции», компания MADO, специализирующаяся на производстве компонентов для беспилотников, компания Paravar , что привлекалось для создания дронов-камикадзе «Шахед» и предприятие Shahed Aviation Industries.

В сообщении министерства торговли США указано, что производимые в Иране беспилотники передаются в Россию для использования в Украине, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Киев обвиняет москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает. В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников россии, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена еще до вторжения.