Отца погибшего крымского срочника с крейсера «Москва» вызвали на разговор со следователем: После встречи тональность его постов резко изменилась

Отца погибшего срочника с крейсера «Москва» Дмитрия Шкребца вызвали на разговор с российским следователем. Ранее он неоднократно критиковал в соцсетях российских военных, власти и лично президента рф владимира путина.

Об этом пишут Крым.Реалии.

«Еду на встречу со следователем из Москвы, на 12:30, место встречи выбрали интересное... Если не наденут наручники – напишу», – написал утром 31 января Шкребец в своем телеграм-канале «Говорит крейсер «Москва».

После встречи тональность постов ранее критиковавшего российские власти Шкребца резко изменилась. Он заявил, что «ознакомился с материалами уголовного дела о крейсере «Москва», но написал, что не может разглашать никаких подробностей.

«Моя «война» окончена, моему сыну не будет стыдно за меня. Это все, что могу сказать сейчас. Теперь буду продолжать напоминать о мемориале крейсеру и погибшим морякам в Севастополе. Мир вам», – заявил Шкребец вечером 31 января.

Напомним, 13 апреля ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник председателя ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В результате суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ снизился с 72 до 56.

Также ранее сообщалось, что в россии отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера «Москва». Официально в россии признали гибель только пяти членов экипажа.