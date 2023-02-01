ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов

Уже 343-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

НН ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 31 января, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 1 февраля.

Информация постоянно обновляется:

07:49 Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.23 ориентировочно составили:

- личного состава – около 128420 (+920) человек ликвидировано, - танков ‒ 3209 (+8) ед, - боевых бронированных машин ‒ 6382 (+4) ед, - артиллерийских систем – 2207 (+10) ед, - РСЗО – 458 (+4) ед, - средства ПВО ‒ 221 (+0) ед, - самолетов – 293 (+0) ед, - вертолетов – 284 (+0) ед, - БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0), - крылатые ракеты ‒ 796 (+0), - корабли/катера ‒ 18 (+0) ед, - автомобильной техники и автоцистерн - 5061 (+13) ед, - специальная техника – 200 (+0).

Данные уточняются.

07:35 Российские пропагандисты утверждают, что российские ВДВ во время войны в Украине потеряли как минимум половину своих сил.

07:11 Оккупанты, за прошедшие сутки, нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение получила гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, сообщает Генштаб ВСУ.

Высокой остается опасность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине.

Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.