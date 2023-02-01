США планируют передать Украине планерные бомбы GLSDB, имеющие дальность до 150 км, – Reuters

Соединенные Штаты готовят военную помощь Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать в себя снаряды большей дальности, а именно до 150 километров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает УП .

Издание отмечает, что о помощи будет объявлено в конце этой недели. Ожидается, что новый пакет военной помощи будет включать в себя еще вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, а также высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из источников Reuters сообщил, что часть пакета на сумму 1,725 миллиарда долларов поступит из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), разрешающего администрации президента Джо Байдена получать оружие из промышленности, а не из имеющихся запасов оружия в США.

Средства USAI будут направлены на закупку нового крылатого оружия - бомбы GLSDB с радиусом действия 94 мили (до 150 км).

«Большая дальность полета планерной бомбы GLSDB может позволить Украине поражать ценные военные объекты, которые раньше были недостижимы, и помочь ей продолжать контратаки, подрывая российскую оборону в глубине ее тыла», - пишет издание.

В то же время, отмечает Reuters, Соединенные Штаты отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS радиусом действия 185 миль (до 297 км).

Как известно, последний пакет военной помощи США Украине было выделено 25 января. В его рамках украинская сторона впервые получит 31 американский танк M1 Abrams, а также сопутствующее оборудование и технику для их обслуживания.

Всего по механизму Presidential Drawdown Authority США передали Украине тридцать пакетов военной помощи. Объем крупнейшего из них составил более трех миллиардов долларов.

Также напомним, что Пентагон рассматривал в ноябре прошлого года предложение компании Boeing по поставкам Украине дешевых небольших высокоточных бомб, которые позволили бы Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск на расстояние до 150 км.