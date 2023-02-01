Данилов заявил, что не исключает «никакого сценария в ближайшие две-три недели»

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал по поводу наступления россиян, что не исключает «никакого сценария в ближайшие две-три недели» и что «главные бои еще впереди».

Об этом говорится в его интервью Sky News.

– Россия готовится к максимальной эскалации. Она стягивает все возможное, проводит обучение и тренировки. Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели. Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, стали оказывать нам максимальную помощь. Мы прошли через большой сложный период, но я отдаю себе отчет, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы войны. Мы обязательно победим, потому что за нами стоит весь мир, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не исключает, что президент россии владимир путин попытается осуществить еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года – возможно, даже приурочив ее к годовщине вторжения.

Он также отметил, что украинские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития событий и в этот раз имеют значительно большую поддержку от западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад.

Секретарь СНБО предполагает, что участие в новом масштабном наступлении поссии будет принимать примерно половина из более 320 тысяч мобилизованных. И часть из них уже переброшена в Украину.