ISW: Замена «вагнеровцев» регулярными войсками отсрочила кульминацию наступления россии в районе Бахмута

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что введение регулярных войск россии взамен истощенных «вагнеровцев» отсрочило кульминацию наступления вокруг Бахмута.

Об этом говорится в традиционном отчете ISW.

Введение российских регулярных войск на линию фронта под Бахмутом отсрочило кульминацию наступления группы «Вагнера», поэтому бои за город продолжаются.

Наступление группы «Вагнера», по оценке ISW, достигло кульминации, но российское командование перебросило достаточное количество войск, таким образом предотвратив продолжающуюся общую кульминацию наступления на Бахмут.

Командир действующего в Бахмуте украинского подразделения Денис Яролавский подтвердил, что «высококвалифицированные» российские регулярные войска сейчас усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в рамках постоянных усилий по окружению Бахмута.

ISW не прогнозирует неизбежный захват Бахмута под российскими войсками, хотя украинское командование может решить отступить, чтобы избежать значительных потерь.

Представители Кремля, отмечают военные аналитики, снова переоценивают возможности российских военных по продвижению в Донецкой области и на поле боя.

Российские регулярные войска, возможно, заменяют истощенные силы ЧВК «Вагнера», перебрасывая их из Бахмута на линию фронта на юге Украины. По мнению экспертов, министерство обороны россии, возможно, пытается полностью вытеснить силы ЧВК «Вагнера» под Бахмутом и представить российскую структуру военного командования как единственного победителя вокруг Бахмута, если предположить, что российские войска, в конце концов, захватят город.