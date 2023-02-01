Николаевские морпехи показали видео, как экипажи БПЛА уничтожают врага в Донецкой области

36-я ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовала видео работы экипажей БПЛА совместно с 503-м ОБМП по уничтожению живой силы и техники противника.

Видео опубликовано в Facebook и YouTube.

«Адские «подарки» щедро падают на головы захватчикам, когда в небе караулят дроны морпехов. Вашему вниманию совместная охота на врага экипажей БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и 503-го Отдельного батальона морской пехоты на Донетчине», - говорится в сообщении бригады.