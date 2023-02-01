Прокуратура официально обвинила актера Болдуина и консультанта по оружию в непреднамеренном убийстве оператора-украинки

Актер Алек Болдуин и консультант по реквизиту оружия Ханна Гутьеррес-Рид были официально обвинены в непреднамеренном убийстве оператора-украинки на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис представила обвинительные документы, в которых назвала имена Болдуина и Гутьеррес-Рид и привела доказательства того, что они неоднократно нарушали правила безопасности.

Прокуроры заявили, что участие Болдуина как продюсера и как человека, стрелявшего из пистолета, повлияло на решение о предъявлении обвинений.

В последние недели Кармак-Алтивис выдвинула обвинения в непреднамеренном убийстве по двум пунктам.

Первый пункт требует доказательств халатности и влечет наказание до 18 месяцев заключения и штраф в размере $5,000 согласно законодательству Нью-Мексико.

Второй пункт предусматривает наказание за пренебрежение безопасностью «без должной осторожности и осмотрительности». Он влечет наказание – 5-летнее заключение из-за того, что преступление было совершено с применением огнестрельного оружия.

Прокуроры заявили, что присяжные могут в итоге решить, какое из наказаний применить к обвиняемым.

Болдуин и Гутьеррес-Рид настаивают на своей невиновности.

Прокуроры утверждают, что Болдуин, являясь продюсером «Ржавчина», не учел относительную неопытность Гутьеррес-Рид.

Они утверждают, что Болдуин и Гутьеррес-Рид пропустили критически важную проверку безопасности пистолета и боеприпасов к нему, и что Болдуин как актер с большим опытом съемок в фильмах с использованием огнестрельного оружия должен знать об этом лучше.

В декабре 2021 года Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор-украинка Галина Гатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

Но криминалисты ФБР установили, что револьвер «не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок».

В октябре 2022 года семья Галины Гатчинс и актер Алек Болдвин достигли мирового соглашения. Однако прокуратура заявила, что мировое соглашение не повлияет на возможные уголовные обвинения.