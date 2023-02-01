В ОК «Юг» заявили, что Кинбурнский полуостров остается в «серой» зоне

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что по состоянию на 1 февраля Кинбурнский полуостров в Николаевской области остается в «серой» зоне.

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

— Огневой контроль и с одной, и с другой стороны, не дает установить абсолютно хозяйствованию никакой силы. Поэтому эти территории географически сложны для закрепления и постоянно находятся под обстрельным контролем: если преобладает с нашей стороны — можно считать, что наш контроль. Если с другой стороны – другой, – рассказала Наталья Гуменюк.

Несмотря на это, по словам Гуменюк, у российских войск есть сообщения с Кинбурнской косой по суше. Это позволяет им перебрасывать на полуостров личный состав и технику.

— Но враг имеет сообщение по суше. И даже территориально острова и полуостров ближе к левому берегу реки Днепр. Поэтому они там появляются чаще, но выбиваются оттуда чаще, — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, Ким рассказал о ситуации в Очакове и на Кинбурне : «Многое зависит от отработки наших Вооруженных сил».